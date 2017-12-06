Görümlü beldesi Cudi Dağı yamacında özel bir şirkete ait termik santralinde çalışma yürütüldüğü sırada patlama meydana geldi.
Patlamada, 1 mühendis ile 2 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.