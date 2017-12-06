Görümlü beldesi Cudi Dağı yamacında özel bir şirkete ait termik santralinde çalışma yürütüldüğü sırada patlama meydana geldi.
Patlamada, 1 mühendis ile 2 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Silopi'de termik santralde patlama: 3 yaralı
06.12.2017 - 14:15 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde termik santralde meydana gelen patlamada, 1 mühendis ve 2 işçi yaralandı.
Görümlü beldesi Cudi Dağı yamacında özel bir şirkete ait termik santralinde çalışma yürütüldüğü sırada patlama meydana geldi.
Etiketler : Şırnak,silopi,
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