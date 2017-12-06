Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel Hava Alay Komutanlığı personeli 20'si tutuklu 27 sanık hakkında açılan dava, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 4'ü üsteğmen, 1'i astsubay olmak üzere 5 sanığın hakkındaki suçlamalardan beraatına karar verilmesini istedi. Savcı, 22 sanık hakkında ise "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için duruşmanın 29 Ocak 2018'e ertelenmesine hükmetti. Duruşma, 29 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında görülecek.