Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Emniyet Amirliği  personeli, rutin kontrol sırasında, sınır kapısından Türkiye'ye yaya olarak giriş  yapmaya çalışan, elinde çekçek olarak tabir edilen el arabası üzerinde büyük bir  valiz taşıyan ve kimliği açıklanmayan Gürcistan vatandaşının hareketlerinden  şüphelendi.

YURDA GİRİŞ YASAĞI KONULDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yolcu salonuna alınarak valizlerin içini açan polis, valizin içine girmiş cenin vaziyetinde duran bir kadın bulunduğunu tespit etti. Kadının Gürcistan uyruklu T.L. (22) olduğu belirlendi. Kadının üzerinden çıkan kimliğin Emniyet Şube Müdürlüğünce yapılan  sorgulamasında, T.L'nin yurda giriş yasağı olduğu tespit edildi. Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan kadın, emniyetteki  işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne teslim edildi.