Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Hain darbe girişimi sırasında Kısıklı’da yaşananlara ait görüntüler ortaya çıktı.Vatandaşlar hain darbe girişimini duyar duymaz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin önüne giderek liderine sahip çıktı. O anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar araçlarıyla yollarını kesiyor. Ardından bir özel harekat polisi elinde silahıyla vatandaşlar neler yapmasını gerektiğini anlatıyor. Vatandaşların ellerinde bayraklarla akın akın Kısıklı’ya akın ettiği görülüyor. Öte yandan o geceyi yaşayan Orhan Çelen, “Kısıklı’ya vardığımıza zaman Ümraniye’de Kısıklı’ya giden yolu kapattık hainlere karşı. Telefonumla canlı yayın yaparak vatandaşları Kısıklı’ya davet ediyorduk. Arkamızda bir takım hain gruplarda vardı. O hainlerde de biz ‘kainat imamının askerleriyiz. Kainat imamının elçisi Adil Öksüz’ün askerleriyiz diyen bir takım birikmiş grup vardı. Ben buna kulak misafiri oldum. Arkamı döndüğümde kayboldular. Biz Kısıklı’ya vatan için gittik. Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalıştık" dedi.