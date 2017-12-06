Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne elektronik posta yoluyla yapılan bir ihbarı değerlendiren polis, üst aramasını yaptığı Ö.Ç'nin, başkasına ait sürücü belgesine kendi fotoğrafını sonradan yerleştirdiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olduğu anlaşılan şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
06.12.2017 - 17:53 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Etiketler : fetö,şüpheli,yakalandı,sahte kimlik,
525351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525351.aspx
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