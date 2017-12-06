Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne elektronik posta yoluyla yapılan bir ihbarı değerlendiren polis, üst aramasını yaptığı Ö.Ç'nin, başkasına ait sürücü belgesine kendi fotoğrafını sonradan yerleştirdiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olduğu anlaşılan şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.