Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Tüm uyarılara rağmen ABD Başkanı Trump, bu açıklamayı yapmıştır. Bu son derece sorumsuz ve yanlış bir açıklamadır. Biz bu açıklamayı kabul etmediğimiz gibi şiddetle de kınıyoruz. Böyle bir açıklama bölgenin istikrarını ve güvenliğini dinamitlemektedir. Uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırıdır. BM kararlarına da aykırıdır. BM kararlarına herkesten önce güvenlik konseyinin daimi üyelerinin saygı göstermesi lazım” dedi.

Bir ülkenin açıklamasıyla Kudüs’ün İsrail’in başkenti olamayacağını ifade eden bakan Çavuşoğlu, “Tüm dünya buna karşı bu çok yanlış bir adımdır. Tehlikeli bir adımdır. Bu tür popülist yaklaşımlar yerine ABD ve bizler iki devletli ve kalıcı bir çözüm için çaba sarfetmeliyiz” diye konuştu. Çavuşoğlu, “Uluslararası hukuka aykırı bu açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz” diye konuştu.