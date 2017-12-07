Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında karşılaşacağı Vitorai Guimares maçı hazırlıklarını tamamladı. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kaleci Serkan Kırıntılı ile birlikte Vitoria Guimares maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yarınki maçla ilgili en önemli unsurlardan bir tanesinin kazanma odaklı bir müsabaka oynamaları gerektiğini vurgulayan Mehmet Özdilek, "Bunun yanında Marsilya - Salzburg maçından gelecek netice de önemli. Tabi ki kendi evimizde oynadığımız son Marsilya maçının 1-1 bitmesi sonucunda elimizdeki fırsatı tutup Marsilya'ya ittik. Yarınki tek bir netice belki bizi 90 dakika boyunca ümit olarak etkileyecek. Bu da galibiyet gibi görünüyor. Beraberlik otomatik olarak grubun dışına atacak diye düşünüyorum. Tabi rakibimiz iyi bir takım, kendi evinde iyi oynayan önemli kanat oyuncuları var. Özellikle merkez koridoru iyi kapatan kanat ile iyi oynayarak rakibi geniş alanda oynatmaya zorlayan bir ekip. Kolay bir müsabaka olamayacak. Ama bizim de özellikle Avrupa arenasında geçen yıl biraz tecrübelenen ve bu yıl tecrübeyi biraz daha yukarıya taşıyan bir görüntümüz var. Takibi rakibin güçlü yanlarını biliyoruz. Buna göre önlemlerimizi aldık. Kendi oyun anlayışımızı yarın sahada tekrar uygulamaya çalışacağız. Dolayısıyla tek düşüncemiz ne olursa olsun burada kazanmak olacak. Bunun için her yönüyle hazırız" dedi.



"Buraya kazanmaya geldik"



Portekizli bir gazetecinin kaleci Serkan Kırıntılı'ya "yarınki maçın favorisinin kim olur?" sorusuna da yanıt veren Özdilek, "Tabi ki biz buraya kazanmaya geldik, çünkü ancak kazanmak bizi bu işin içinde tutacak. Ama realite olarak bakıldığında şu an hiçbir şey bizim elimizde değil rakibimizin elinde. Marsilya'nın alacağı netice bizim burada bir üste çıkıp çıkmayacağımızı belirleyecek. Ama biz buraya yine kazanma odaklı geldik" ifadelerini kullandı.

Kadrodaki sıkıntıların sorulması üzerine Özdilek, "Aslında bakıldığında 6 tane oyuncumuz yok. Haftada hemen hemen 3 maç oynayarak geliyoruz. Yarın da muhakkak değişikler olacak. Çünkü toplamda 16 oyuncu ile oynuyoruz, kolay değil tabi ki. Oyunculara da hak vermek lazım. Yarın da içimizde değişikler olacak ama nasıl değiklikler olursa olsun sahaya çıkan oyuncular verebileceklerinin en yükseğini vereceklerdir" diye konu



Serkan Kırıntılı: "Grupta 3 takımın da iddiası bulunuyor"



Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı ise, "İçinde bulunduğumuz durum ne kadar karışık olsa da tabi ki tamamıyla bulunduğumuz durumu geride bırakıp yarınki zor ve önemli maça konsantre olduk. Gruptaki 3 takımın da iddiası bulunuyor. Geçen son Marsilya maçında kendi sahamızda yediğimiz golle hem iki puanı kaçırdık hem de gruptaki avantajımızı Marsilya'ya kaptırdık. Sonuçta futbol, yarın çıkıp galip gelip Salzburg takımının da Marsilla ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyeceğiz. Futbolda her şey var. Sonuç ne olursa olsun çıkıp elimizden geleni yapacağız. İzleyenlere keyifli bir futbol oyunu sergilemek istiyoruz. Umarım neticesinde kazanan taraf biz oluruz, tur atlamayı da başarabiliriz" şeklinde görüşlerini belirtti.

Toplantının ardından son hazırlıklarını da tamamlayan Atiker Konysapor maç saatini beklemeye başladı. Antrenman sırasında sahaya gelen Atiker Konyaspor Kulübü Fatih Yılmaz da futbolculara ve teknik heyete baklava ikramında bulundu.