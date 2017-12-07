Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York’ta görülen Reza Zarrab davasında tanık listesinde yer alan CHP eski Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen yeni deliller doğrultusunda firari Erdemir’in tüm mal varlığına el konulmasını talep etti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti ve Aydemir’in taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmasını kararlaştırdı. Dava dosyasında Aykan Erdemir’in 17/25 darbe teşebbüsü döneminde hazırlanan sahte raporları ABD’ye götürüp Zarrab davasına delil olarak kullanılmasını sağladığı ifade edildi. Böylece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Zarrab’a belgeleri kim verdi?” sorusunun cevabı da savcılık tarafından verilmiş oldu. Kılıçdaroğlu, bakanların devletin ve hükûmetin bilgilerini Zarrab’a verdiğini öne sürmüştü. Aydemir soruşturmasında elde edilen belgeler, CHP’nin FETÖ ile ilişkisini de deşifre etti. 17 Aralık 2013’ten 13 gün önce ABD’de yapılan toplantıya ilişkin fotoğraflar, soruşturma dosyasına konuldu. Fotoğrafta, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri Faik Öztırak, Aykan Erdemir, Engin Altay, Faruk Loğoğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile FETÖ’nün ABD’deki önde gelen isimlerinden Mahmut Taban, Emre Çelik, Faruk Taban ve (Adil Öksüz’ün kardeşi) Kemal Öksüz yer alıyor. Aykan Erdemir’in, CHP’lileri FETÖ’nün ABD’deki en önemli organizasyonlarından Rumi Forum ve Amerikan-Türki Topluluğu yöneticileriyle bir araya getirdiği iddia ediliyor. Rumi Forum’un yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak katılan Erdemir, halen İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) Türkiye Programı uzmanı olarak çalışıyor. Erdemir Hakkında yakalama kararı bulunuyor.