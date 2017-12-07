Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt İl Özel İdare Müdürlüğü Saha Sorumlusu Nezir Erten, dün geceden itibaren yağan kar nedeniyle Pervari'de 15, Eruh'ta 13, Şirvan'da 10 ve Tillo'da 2 köy olmak üzere toplam 40 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Erten, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.