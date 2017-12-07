Siirt İl Özel İdare Müdürlüğü Saha Sorumlusu Nezir Erten, dün geceden itibaren yağan kar nedeniyle Pervari'de 15, Eruh'ta 13, Şirvan'da 10 ve Tillo'da 2 köy olmak üzere toplam 40 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Erten, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Siirt'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı
07.12.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.
Etiketler : Siirt,
525472 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525472.aspx
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