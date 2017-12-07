Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, beraberindeki heyetle Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun ikinci toplantısına katılacak. Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan açıklamaya göre, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu toplantısında Türkiye'yi, Şimşek başkanlığında bir heyet temsil edecek. Türk heyeti, toplantı kapsamında gerçekleştirilecek İş Diyaloğu'nda, Avrupa Komisyonundan muhataplar ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunacak. Resmi temaslar kapsamında ise AB ve Türkiye'de yapısal sorunlar ve reform adımlarıyla ekonomik görünüm ve makro-ekonomik politikalar ele alınacak. Toplantılar, iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunarak, kapsamlı tartışmalara imkan sağlayacak. Toplantılara ilişkin Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen tarafından yarın Avrupa Komisyonu Merkez Binası'nda basın toplantısı düzenlenecek. Öte yandan, Brüksel'de temaslarda bulunacak Türk heyetinde Şimşek'e, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin eşlik edeceği öğrenildi.