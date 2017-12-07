Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)’na yönelik soruşturma kapsamında, farklı meslek gruplarına yönelik Gaziantep merkezli 10 ilde yapılan operasyon neticesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır’’ denildi.