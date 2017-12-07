Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)’na yönelik soruşturma kapsamında, farklı meslek gruplarına yönelik Gaziantep merkezli 10 ilde yapılan operasyon neticesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır’’ denildi.
Gaziantep'te Bylock operasyonu: 28 gözaltı
07.12.2017 - 13:35 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep merkezli 10 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandığı öne sürülen 28 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Gaziantep,
525544 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525544.aspx
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