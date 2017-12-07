İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri düzenledikleri operasyonla Suriye uyruklu Mohanad Alsanad'ı yakaladı. Sorguya alınan şüphelinin Reyhanlı ilçesinden sınırı yasa dışı yollarla geçerek Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Şüpheli DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Rakka kentinde mali işler sorumlusu olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
DEAŞ'ın Rakka'daki kritik ismiydi, Hatay'da yakalandı
07.12.2017 - 14:50 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Rakka Bölgesi'nde sözde mali işler sorumlusu olduğu açıklanan Suriye uyruklu Mohanad Alsanad yakalandı.
Etiketler : Mohanad Alsanad,deaş,rakka,haberler,
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