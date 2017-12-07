Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette partililerle bir araya gelen Kurtulmuş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösteren Kurtulmuş, ilginç bir benzetmede bulundu. Kurtulmuş, “İsrail’de yeni bir fitilin ateşi yakıldı. Trump’ın imza atışı da tam bir Hollywood şovu. Niye yapıyor bu işi? ABD’deki güç odaklarının bir kısmının desteğini alıp seçildi. Şimdi parlamentoda hesap verme durumunda. Kendisine destek verenler desteği çekti. Kendi iktidarını sağlamlaştırmak ve siyonist lobinin desteğini almak için bu kararı açıkladı. Bu asla uygulanamayacak bir karardır. Şimdi bu adımla siyonistler daha pervasızlaşacak ve dizginlemez noktaya gelecekler. Türkiye olarak bunu kabul etmediğimizi, bu kararın uygulanabilir olmadığını bütün dünyaya ilan ediyoruz” dedi.



“Doğru bir istikamette, yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz” diyen Kurtulmuş, “Uzunca bir süredir bölgedeki gelişmeleri görüyoruz. Her gün haberlerde birçoğu sıkıntılı olacak işlerin ülkemizde ve bölgemizde çok kısa sürede olduğunu görüyoruz. 4-5 yılda yaşadıklarımızı düşünün. 17-25 Aralık, gezi olayları, 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Bu arada zaman zaman birkaç sefer yine iyi planlanmış birtakım ekonomik olarak Türkiye’ye zorda bırakma operasyonları. Bunları bir zincirin halkaları gibi düşünün. En son ABD’de bir dava üzerinden Türkiye’yi yine diz çökmeye mahkum etme ya da genel itibarını sıfırlamak için düğmeye basılmış siyasi bir mahkeme var. Bu da bu halkanın bir zinciri. Şuur sahibi, vatansever insanların üzerine düşen oynanan oyunların gerçeğini görmektir. Bu ülkenin başının sıkıntılardan kurtulmamasının sebebi büyük resmi görüyor ve bunu bütün dünyaya ilan ediyor olmamızdır. Bunların her söylediklerine tamam diyen, AB salonunda sus pus bekleyen bir Türkiye olsaydık hiçbir sıkıntı ile karşılaşmazdık. Ne zaman Türkiye kendi İHA’larını yapmaya başladı, biz sizinle eşit müzakere ederiz demeye başladı, ne zaman dünya beşten büyüktür demeye başladı, o zaman Türkiye’nin başına çorap örülmeye başlandı” diye konuştu.

“25 yılda olana bakın”

Emperyalist güçlerin bu coğrafyada yaşayan tüm etnik unsurları birbirlerine düşman kılmaya çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, “Ortadoğu’da son 25 yılda olana bakın. Irak paramparça hale geldi, Suriye de öyle. Öyle parçalandı ki Bornova başka örgütün elinde Karşıyaka başka örgütün elinde. Libya paramparça oldu, Lübnan tam düzeldi derken işleri karıştırmaya çalışıyorlar. Birileri kenardan elini ovuşturarak olanı seyrediyor. Bir taraftan silah veriyor bir taraftan elini ovuşturuyor. Kazanan İsrail, hiç ilişkisi yok gözükse de nasıl kazandığını şimdi görüyorsunuz. Hepsinin dış politikadaki bir numaralı maddesi Filistin meselesiydi. Şimdi kimin sesi çıkıyor inşallah çıkacaktır bir tek Türkiye’nin çıkıyor. İnşallah önümüzdeki hafta düzenlenecek olan konferansta İslam İşbirliği Teşkilatı bu karar karşısında İslam coğrafyasının tavrını ortaya koyar. Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Biz bildiğimiz istikamette yürüyeceğiz. Bu coğrafyanın öncü gücü olmaya devam edeceğiz. Ekonomik ve siyasi olarak çok daha büyük bir Türkiye inşa etmek atalarımızın da yaptığı gibi emperyalistlere ve Türkiye düşmanlarına boyun eğmemek. Kahraman İzmir, o kurtuluş destanını boşuna yazmadı. Cümle alem bu milleti duruşundan, sezgisinden, ferasetinden, irfanından, atasından tanır. Onun için bu milletin daha ileriye gitmesini istemez. Bu bölgenin daha fazla bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Biz daha fazla birleştiren bütünleştiren insanları aynı hedefe doğru bir arada tutmaya gayret edeceğiz” dedi.

“Hollywood şovu”

Trump’ı kendisine yönelik azalan desteği yeniden sağlamak amacıyla Kudüs kararını açıkladığını savunan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“İsrail’de yeni bir fitilin ateşi yakıldı. Trump’ın imza atışı da tam bir Hollywood şovu. Niye yapıyor bu işi? ABD’deki güç odaklarının bir kısmının desteğini alıp seçildi. Şimdi parlamentoda hesap verme durumunda. Kendisine destek verenler desteği çekti. Kendi iktidarını sağlamlaştırmak ve siyonist lobinin desteğini almak için bu kararı açıkladı. Bu asla uygulanamayacak bir karardır. Şimdi bu adımla siyonistler daha pervasızlaşacak ve dizginlemez noktaya gelecekler. Türkiye olarak bunu kabul etmediğimizi, bu kararın uygulanabilir olmadığını bütün dünyaya ilan ediyoruz. Filistin sizi niye bu kadar ilgilendiriyor derlerse Hz. Ömer’in fethettiği şehirlerden biridir, orada Ömer Mescidi’nin inşa edildiği İslam’ın ilk kıblesidir. Orayı haçlıların elinden kurtaran Selahattin Eyyübidir, 4 asır orası Müslümanların Hristiyanların Yahudilerin bir arada yaşadığı bir şehirdir. Tarih ortada 4 asır boyunca hiçbir Müslüman bir Yahudilere yan gözle bakmamıştır. Camilerdeki Allah-u Ekber sesleri ile kilisedeki çan sesleri birbirine karışmıştır. 4 asır boyunca herkes kendi anadilinde kendi kültürünü istediği şekilde yayabilmiştir.”

“Yarım kalmış Sevr’i dayatmaya çalışıyorlar”

“Hala yarım kalmış Sevr’i bize dayatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanan Bakan Kurtulmuş, “Onun için PYD’ye destek olup silah veriyorlar, lojistik siyasi destek veriyorlar, maddi destekler veriyorlar. Onun için FETÖ denen eşkıya çetesine her türlü imkanı sağlıyorlar. Darbeleri yarım kalınca onlara kucak açıp memleketlerinde bal kaymakla besliyorlar. Hala ellerinden gelse bu çeteden yeni bir güruhu dirilterek Türkiye’ye karşı yöneltmeye çalışacaklar. Türkiye canlı ve güçlü olduğu sürece bu coğrafyayı daha fazla bölmeyeceklerini biliyorlar. Dünyanın dört bir yanında insanlar Türkiye’nin gözünün içine bakıyorlar. Türkiye zayıf bir ülke olsaydı, AB’nin terbiye salonunda tek ayaküstünde bekleyen bir ülke olsa bizden çekinmezlerdi. Bizim kimseyle kavga etme derdimiz yok. Ama kimsenin bizi örselemesine, zulüm göstermesine rıza göstermeyiz. Güçle kuvvetle insanları hizaya getirecek olanlara deriz ki, biz insanları iyilikle, iyi sözle, insanlıkla bir arada tutarız. Anadolu topraklarının tarihsel özeti budur. Oynanan oyunları bozacağız. Birlikle, dirlikle, irade ile bozacağız. Kavga etmeyeceğiz, bu bayrağın altında 80 milyona yer olduğu gibi 1,5 milyar Müslüman halkların da yeri olduğunu çok iyi bileceğiz. Ay yıldız sadece bizim şerefli bayrağımız değil. 2019’da Türkiye’yi başka yollarda diz çöktürmek isteyenlerin 2019’da başka yollarla diz çöktürmek isteyeceklerini unutmayın. Darbe bile denedirler. 20 dakika önce gelselerdi belki Cumhurbaşkanımızı orada infaz edeceklerdi. Yılmak, yorulmak, vazgeçmek yok. Safları sıkı tutacağız. Çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye’yi kuracağız” açıklamasında bulundu.

Delican’dan Kudüs çıkışı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da, “Önemli bir tarihi süreçten geçiyoruz. Hepimizin omzundaki sorumluluklar artmış durumda. ABD Başkanı Trump’ın sorumsuzca davranışı ile devşirme İsrail’in bundan 100 yıl önce bizim olan topraklarda umarsız aldıkları karar ile Kudüs’ü başkent olarak tanıdılar biz bunu asla kabul etmeyiz. Bu işler ben yaptım oldu mantığıyla binlerce kilometre öteden olacak işler değil. Kimse bu bölgenin fitilini ateşleyemez. Kendi iç siyasi başarısızlıklarını Orta Doğu’da örtbas etmeye çalışmasınlar. Sonuna kadar direneceğiz, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya hazırız. İzmir nasıl hoşgörü kentiyse Kudüs de öyle bir hoşgörü kentidir” dedi.