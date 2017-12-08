Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Aydemir-Türkiye gazetesi

Gazze'den İsrail'e roketle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından, devlet adı altında terör faaliyetleri yürüten İsrail'den Gazze'ye savaş uçakları ve tanklarla saldırı düzenlendi. Gelişmelerin yaşandığı bölgede bulunan Süleyman Özışık, TGRT Haber'de Meltem Günay ile telefon bağlantısı kurup gelişmeleri aktardı.

''TÜRKİYE BİZİM EN BÜYÜK DİRENCİMİZDİR''

ABD'nin skandal Kudüs kararını açıklamasının ardından İsrail'de bir sevinç havasının olduğunu ancak Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tepkilerden sonra İsrail'in bu sevincinin kursağında kaldığını belirten Özışık, Filistin halkında, ''Türkiye bu konuda bizim yanımızda ya bizim için en büyük direnç budur. Biz bununla da başa çıkarız.'' inancının olduğunu söyledi.

Günay'ın ''ABD, neden skandal kararı şimdi aldı'' sorusu üzerine Özışık, Trump'ın Yahudi lobisini yanına çekmek için bu kararı aldığını ve Büyükelçilik binasının ancak 3-4 yıl sonra Kudüs'e taşıyabileceğini söyledi.

İşte Süleyman Özışık'ın TGRT Haber ekranlarından söylediği sözler:

Sadece şam kapısında İsrail ve ABD bayrağı asıldı. Bugün sadece 30-40 kişilik bir İsrailli grup bu Trump'ın kararının ardından sevinç gösterileri yaptı. Ancak BM'den, Avrupa'dan yani dünyadan gelen tepkilerin ardından bunların hevesi kursağında kaldı. Bugün Filistin'in bütün bölgelerinde dükkanlar açılmadı, şehirlerde hayat durdu. Gazze dışında herhangi bir böklgede sokak eylemi olmadı. Roketlerin atıldığı, tankların bölgeye ilerlediği söylentileri geliyor. Gazze'den gelen haberleri biz de takip ediyoruz ancak henüz netleşmiş bir bilgi yok. Yarın Cuma namazı çıkışı kitlesel eylemler olabileceği söylentisi de var. İsrail'in, bu eylemlerin önüne geçebilmek için 50 yaş altı Filistinli vatandaşları, Mescid-i Aksa'ya sokmayacağı, yeniden o yasağı yürürlüğe koyacağı söyleniyor. İsrail tarafında da aslında Trump'ın açıkladığı kararın çok büyük bir etkisi olmadı. Çünkü dünyanın bütün bölgelerinden gelen tepkilerden dolayı, İsrail tarafının bu sevinci kâbusa döndü.

İsrail, dünyada kural tanımayan devlet adı altında terör estiren bir ülke. Bugüne kadar da zorbalık yaparak yerleşim alanları açtı. Alınan bu kararın İsrail'in elini güçlendirebileceğini söyleyebiliriz. Bundan sonra İsrail, daha aşırı saldırılar düzenleyebilir. Ancak Filistin halkı, bu saldırılara direneceklerdir. Kudüs sokaklarında aldığımız intiba böyleydi. Filistinlilerin bu alınan kararı direnecekleri konuşuluyor. Filistinliler, ''Türkiye bu konuda bizim yanımızda ya bizim için en büyük direnç budur. Biz bununla da başa çıkarız.'' diyorlar. Aslına bakarsanız Filistinlilerin işi Orta Doğu'da daha zor olacak. Eğer israil, Filistinlileri biraz daha bizi serbest bırakırsa Orta Doğu'da hiç bir ülkenin beklemediği gelişmeler olabilir. Sanırım Hamas, bundan dolayı ''ABD cehennemin kapılarını açtı'' dedi.

''ABD, neden skandal kararı şimdi aldı''

Şimdi bunu iki yönlü konuşabiliriz. ABD'deki birçok yayın organı Yahudilerin finansöründe bulunuyor. Trump bunları yanına almak istiyor. Bu şartlarda Yahudi lobisinin desteğini almak için böyle bir karar aldığı konuşuluyor. Şuan da ABD'nin Kudüs'te herhangi bir Büyükelçilik binasını yapması 3-4 yılı bulacak bir süreçtir. En erken 3-4 yıl içerisinde bu bina bitirilebilir. Trump da bu süreçte CNN ve Yahudi finansörü diğer kuruluşlarının sesini kesip, 3-4 yıl sonraki seçimde Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyıp, Yahudi lobisini yanına almak istiyor.