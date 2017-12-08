Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Merkez Yenişehir ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentte huzur ve güvenliğin devamlılığını sağlamak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden önlem almak için şüpheli görülen ve aranan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan, uyuşturucu kullanan ve satan, kumar oynayan ve oynatan kişilere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet, Aziziye ve Gürdoğan Mahallelerindeki uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik, Terörle Mücadele, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Çocuk Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğünden 58 ekipte 450 personel katıldı.

Çalışmalar kapsamında umuma açık 17 iş yeri ile 3 internet kafe denetlendi, 972 şüpheli sorgulandı, 237 araç kontrol edildi. Ayrıca, 834 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu, yoklama kaçağı 10 kişiye tebligat yapıldı ve bazı suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Umuma açık iş yerlerinde tombala oynatıldığını belirleyen ekipler, 6 iş yeri sahibine kumar oynatmaktan adli işlem uyguladı. Tombala oynayan 157 kişiye 36 bin, tütün mamulleri yasağına uymayan kişilere ve iş yeri sorumlularına toplam 10 bin 763 lira ceza kesildi.

Uygulamada, 6 tombala makinesi, 6 kamera, 10 televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pulu ele geçirildi, kumar oynatılan 6 iş yeri mühürlendi.