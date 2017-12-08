Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın da katıldığı belirtildi. Açıklamada, ziyaret kapsamında Orgeneral Akar'ın, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis ile askeri iş birliği ve güvenlik konularının ele alındığı görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.