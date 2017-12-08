Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın da katıldığı belirtildi. Açıklamada, ziyaret kapsamında Orgeneral Akar'ın, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis ile askeri iş birliği ve güvenlik konularının ele alındığı görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Akar ile Yunan mevkidaşı arasında görüşme
08.12.2017 - 01:40 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 01:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis ile görüştü.
Etiketler : hulusi akar,genelkurmay başkanı,yunanistan,
525662 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525662.aspx
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