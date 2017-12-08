Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi Kapu Camisi önünde sabah namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Sık sık tekbirler getiren gruptakiler, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs Müslümanların onurudur", "Kahpe Amerika", "Direniş kazanacak" pankartı açtı.



Çeşitli sivil toplum örgütlerinin destek verdiği gösteride grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün, Müslümanların ilk kıblesi ve onuru olduğunu söyledi.







Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu aktaran Uysal, şunları kaydetti:



"ABD Filistin konusunda tarafsız olma vasfını yitirmiştir. İsrail'in Filistin ve Kudüs'teki varlığı gayrimeşrudur. İsrail'in işgali ulusal ve uluslararası hukukta onaylanmış değildir. Onaylanması da mümkün olamaz. ABD ve Birleşmiş Milletler kendi savunmuş olduğu uluslararası hukukun ve sistemin kararlarına karşı gelerek İsrail'i tanıyarak tüm dünyaya hukuku tanımayacağını beyan etmiştir."



Açıklamanın ardından gruba çorba ikram edildi.



Programa, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.