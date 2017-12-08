Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerince kullanılan kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 56 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İstanbul başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir,Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtiliyor