Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Şubat dönemine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan'ın da bulunduğu 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini cebren devirmek ve engellemek" suçundan yargılandığı davanın 92. celsesi görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve o dönemde mağdur olan çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan başkanlığındaki AK Parti'li heyet de davayı takip etti.

"Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz"

AK Parti'li Kan, mahkemenin ara kararının ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. 28 Şubat davası için adliyeye geldiklerini kaydeden Kan, şunları söyledi:



"Biz 28 Şubat'ta hayalleri, rüyaları, hayatları üzerinden tanklar yürütülen insanlarımızın temsilcileri ile bugün buradayız. Türkiye'nin her yerinden sivil toplum örgütlerimizden, milletvekillerimizden, vatandaşlarımızdan, 28 Şubat döneminin acısını yüreğinde yaşamış kardeşlerimizle beraberiz. Mahkemenin en kısa zamanda neticelenmesini ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. O dönemin askeri faillerinin, Batı Çalışma Grubu üyelerinin hak ettikleri cezayı alacakları günü, adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz."