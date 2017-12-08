Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi açıklamasının ardından İslam coğrafyasındaki tepkiler ve Filistin'e destek çığ gibi büyüyor. Esenyurt'ta da Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun öncülüğündeki Esenyurt Kudüs Platformu tarafından Filistin'e destek kapsamında bir dizi program başlatıldı. Yarın sabah namazında Sultanahmet Cami'nde ve öğlen Esenyurt'ta "Kudüs'ü Düşünme Nöbeti" ile devam edilecek olan programların ilki Cuma namazı sonrası Esenyurt Cumhuriyet Namazı'nda toplanan binlerce kişi ile başladı. Başkan Kadıoğlu'nun basın açıklaması yaptığı programda, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar hep bir ağızdan tekbir getirerek, Filistin'e destek verdi.