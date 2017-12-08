Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da Batı Trakya bölgesinde bulunan Rodopi ilinin Gümülcine ilçesi, önemli miktarda Türk nüfusun yaşadığı bir şehir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya'da ayrımcılık olduğunu, oradaki halka gerekli destek verilmediğini düşündüğünü ve bu sebeple gezisinde Batı Trakya’ya da yer vermekten mutluluk duyduğunu söylemişti.





"OSMANLI TORUNU"



Bugün Batı Trakya ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümülcine ilçesinde sevgi seliyle karşılaştı. "Dik dur eğilme bu millet seninle","Reis sana canım feda" sloganları atanlar "Allah sizi başımızdan eksik etmesin Osmanlı torunu" dedi.