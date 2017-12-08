Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nin bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına, aralarında Cihannüma, AGD, AK Parti İl Başkanlığı, Milli Gençlik Vakfı (MGV), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nuh Eğitim Derneği, Ensar Vakfı, TÜGVA'nın bulunduğu sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar İngilizce, Türkçe ve Arapça yazılı dövizlerde "Katil Amerika Ortadoğu'dan defol", "Kudüs halkı yalnız değildir" yazılı dövizleri taşırken, kalabalık sık sık "Katil Amerika ", "Siyonist İsrail" sloganları atıldı.

İHH İl Temsilcisi Serdar Tatar, burada yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in kanlı işgal planlarının devam ettiğini, Kudüs'ün Müslümanların elinden çıkmasının 100. yıl dönümünde böyle bir kararın

alınmasının çok manidar olduğunu belirterek, bunun siyonizm ve emperyalizm ortaklığının planlanmış hareketi olduğunu söyledi.

"İsrail'in Filistin ve Kudüs'te varlığı gayri meşrudur, varlık sebebi işgaldir ve işgal devam etmektedir. İsrail'in işgali ulusal ve uluslararası hiçbir hukukta onaylanmış değildir, onaylanması da mümkün olamaz." diyen Tatar, ABD'nin, BM'nin uluslararası hukukun ve sistemin kararlarına karşı koyduğunu, İsrail'in tüm dünyaya meydan okuyarak hukuku tanımayacaklarını beyan ettiklerini bildirdi.

- Bingöl

Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını protesto etmek amacıyla cuma namazının ardından Genç Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Orhan Buğrahan, her geçen gün İslam coğrafyasının küresel Haçlı zihniyetinin kıskacında kan gölüne çevrildiğini söyledi.

Bir yandan gönül coğrafyasına ölümlerin yağdırıldığını bir yandan da kutsal değerlerin çiğnendiğini kaydeden Buğrahan, kararın kendileri açısından hiçbir hükmünün bulunmadığını kaydetti.

Buğrahan, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'da ezan susturulmaya çalışılırken, savunmasız kardeşlerimiz şehit edilirken bu zulmü dillendirmenin dahi antisemitizm olarak yaftalanması güçlünün haklı olduğu çarpık uluslararası hukuk ve siyaset sisteminin sonucudur. Müslümanların katledilmesine sessiz kalan, bu hukuk sistemini tanımıyoruz." diye konuştu.

Protesto gösterisi, yapılan duayla sona erdi.