Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslümanların ilk kıble olarak kabul ettiği Kudüs'ü, İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinin ardından İslam dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye’de milyonlar Cuma namazı sonrası protesto yürüyüşleri gerçekleştirirken Ümraniye’de de on binlerce vatandaş ellerinde Türkiye, Filistin bayrakları ve İsrail’i lanetleyen döviz ve pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Cuma namazı sonrası Medine Cami önünde toplanan kalabalık, Ümraniye Meydan’a doğru yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen on binlerce vatandaşa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler eşlik etti. Ümraniye Meydan’a gelen kalabalık grubu mehter takımı marşlarla karşıladı. Burada da sloganlar atıp İsrail ve Amerika’yı lanetleyen grup olaysız bir şekilde dağıldı. Kalabalığa seslenen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, “Kudüs’ün sahibi Allah’tır, Müslümanlardır” ifadelerini kullandı.

“Kudüs’ün sahibi Allah’tır, Müslümanlardır”

On binlerle birlikte protesto yürüyüşüne katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bu kalabalık yüreklerde imanın sesidir Kudüs’ün karşılaştığı haksızlık karşısında. Tarih boyunca 3 önemli mabedimizin bulunduğu bir şehirdir Kudüs. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Böyle bir yer Müslümanlar için mübarek olan Allah’ın etrafını mübarek kıldığı bir şehri yıllardan beri esir etmeye çalışan İsrail ve arkasında ona uşaklık eden bir Amerika yönetimi İslam dünyasını tekrar tahrik ediyorlar. İslam dünyasını tahrik etmek eninde sonunda İsrail’in ve Amerika’nın ayağına dolanacaktır. Maksatları savaş çıkarmaksa bunu başarabilirler. Ancak bunu başarmaları Kudüs’e sahip olmaları anlamına asla gelmeyecek. Kudüs’ün sahibi Allah’tır, Müslümanlardır. Biz Ümraniyeliler olarak sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile hep birlikte bir yürüyüş yaptık. On binlerce insan imanın sesi olan tepkilerini Amerika ve İsrail’e karşı dile getirdi” dedi.