Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Belediye Başkanı Recep Yakar, doğalgaz firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, hattın başlangıcı olan cezaevi mevkiinde açılan kanala ilk doğalgaz borusu yerleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve Millet Caddesi boyunca bin 600 metrelik hat abone çıkışları hazır halde bitirilip doğalgaz dağıtımına hazır hale getirilecek.

Bulancak’ta doğalgaz çalışmalarının başlangıcı olan bu adımın tarihi bir an olduğunu ifade eden Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda hız kazanan, ilçemize doğalgaz getirilmesi çalışmalarında ilk adımı atmış bulunuyoruz. İnşallah 2018 yılı sonunda Bulancak doğalgazı kullanmaya başlayacaktır. Burada yaptığımız çalışmada ise alt yapı çalışmaları devam eden 15 Temmuz Şehitler ve Millet Caddelerimiz boyunca doğalgaz hattını tamamlayarak, ev abonelerine çıkışa kadar hazır hale getirmektir. Doğalgaz hattı bu noktaya geldiği zaman tekrar sökme ve kazma işlemi olmaması için yaklaşık bin 600 metrelik hattımızı hızla tamamlayarak bu caddelerimizi de Bulancak’a yakışır bir şekilde düzenlemek olacaktır. Bu güzergahta çalışmalar tamamlandıktan sonra Bulancak Organize Sanayi ve İncüvez Köprüsü arasında Güzelyalı, Sanayi, Bahçelievler, ve Ballıca Mahallelerimizde doğalgaz alt yapı çalışmasını tamamlayarak 2018 yılı sonuna kadar gazı bu bölgeye vermeyi planlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.