Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere 11 Aralık Pazartesi günü Ankara'ya ziyarette bulunacak.

İki liderin Suriye ve Kudüs başta olmaz üzere kritik konularında görüş alışverişinde bulunacakları belirtildi.

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