Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alaplı'da gözaltına alınan R.T., A.Ş. ve İ.Ö. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüpheli tekrar gözaltına alınarak nöbetçi mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kadından, S.A. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama
08.12.2017 - 18:19 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : Zonguldak,FETÖ soruşturması,
525808 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525808.aspx
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