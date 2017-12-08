Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alaplı'da gözaltına alınan R.T., A.Ş. ve İ.Ö. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüpheli tekrar gözaltına alınarak nöbetçi mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kadından, S.A. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.