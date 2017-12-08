Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Eroğlu, çeşitli temaslar bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “3 KOBİ Zirvesi”ne katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang, kent protokol üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye ile Çin arasındaki ticarete değinerek, 2 ülke arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarını verdi. Türkiye’nin Çin'den 19 milyar TL’lik mal aldığını ve Çin'e olan ihracatının ise 2.1 milyar dolar olduğun ifade eden Bakan Eroğlu, “Dolayısıyla arada çok fark var. Bizim Çin ile aramızdaki ticaret münasebetlerimizde aradaki ithalat ihracat dengesini de gözeterek, artırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çin gelişiyor ama Türkiye'de çok gelişiyor. Bakın, Çin ile beraber Türkiye'de büyük bir büyüme gösterdi. İkinci çeyrekte yüzde 5.2 ile biz de büyük bir büyüme performansı gösteriyoruz. Ancak bu yeterli değil. Bizim hedefimiz büyümede yüzde 7. Bizim hükümetimiz döneminde Türkiye'yi üç kat büyüttük. İhracatımız da artıyor. Şu anda ihracatımız 154-155 milyar dolara yaklaştı, ancak yeterli görmüyoruz. Bizim büyük hedeflerimiz var bunları da gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023'te ihracat rakamımızı 500 milyar dolara yükselteceğiz. 2018 yılı Türkiye yılı olarak da ilan ediliyor. İşte bu yılda hem Türkiye'yi tanıtalım hem de turizm açısından bir hamle yapalım” dedi.

“Çin’in geçen yılki turist sayısı 750 milyon”



Konuşmasında daha sonra Çin’den, Türkiye’nin beklediği turist sayısına değinen Bakan Eroğlu, “2018 yılı Çin’de, Türkiye yılı olarak ilan ediliyor. Bu yıl hem Türkiye’yi tanıtalım hem de özellikle turizm açısından bir hamle yapalım. Biliyorum Büyükelçilerin bu konuda büyük hayretleri var. Çin’in geçen yılki turist sayısı 750 milyon bildiğim kadarıyla, gelen turistlerin yüzde biri Çin'den geldiğine göre 7.5 milyon yapar. İnşallah 2018 yılında da 7.5 milyon turisti bekliyoruz” dedi.

“Her Çinlinin birer kiraz yemesini istiyoruz”



Son olarak Çin Büyükelçisi’ne, ülkelerinde Afyonkarahisar’ın ürünlerini tüketmelerini beklediklerini ifade eden Bakan Eroğlu, şunları söyled

i:

“Afyonkarahisar'ımızın ihracatı düşük, bunun yanında bizim ilimizin ihracatı başka illerden görünüyor, onu da biliyorum. Ama biz bu ihracatımızı 2023'e kadar 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Çin ile Kiraz ihracatımızın önü açıldı. Her Çinlinin birer kiraz yemesini istiyoruz. Bunun yanında birer de lokum yerse Afyonkarahisar'ın ihracatı artar diye düşünüyorum.”