Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Brüksel'de katıldığı AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısında Rekabetten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Şimşek, “Türkiye ve Avrupa Birliği, çok açık ki, güçlü bir ortak olma yolunda yollarına devam ediyorlar. Türkiye’nin Avrupa değerlerine taahhüdü devam ediyor. Türkiye zor bir dönemi geride bıraktı. Zorlu bir yoldan geçtik, geride bıraktığımız bir iki yıl içerisinde. Bireysel Avrupa Birliği ülkeleri ile olan ilişkilerimiz şu an gelişme yolunda. Yani işin en kötüsünü atlattık demek doğru olacaktır. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde çok ciddi bir yükseliş oldu. İş camiası diyaloğuyla, bugün ilişkilerimizi başlattık. Ve bize verilen bildirim gerçekten çok önemli. Çok takdir ediyoruz. İş camiasının Türkiye-AB ilişkisinin iyileştirilmesinden daha çok kazanacağı şeyler vardır” dedi.

“Yüzde 5.6’lık büyümeyi elde etmiş durumdayız”



Hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesinin taahhüdünü sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, bu nedenle Gümrük Birliği’ni geliştirdiklerinin altını çizdi. Görüşmelerde, özel sektör yatırımlarını ve finansmana erişim konusunu konuştuklarını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Türkiye çok büyük bir büyüme hikayesi olageldi. Bu konuda gerçekten çok büyük bir başarı elde etti. Yurt dışında ve yurt içinde çok fazla büyük şoka rağmen, yüzde 5.6’lık büyümeyi elde etmiş durumdayız. Geride bıraktığımız 15 yıl içerisinde” diye konuştu.

Türkiye ile ilgili algıların gerçeklikle ilgili daha kötü olduğunu da değinen Şimşek, “Biz sahadaki gerçeği de iyileştirmeye çalışacağız. Bunu çözmenin en iyi yol da budur. Ancak daha iyi bir iletişimle. Daha iyi bir diyalogla, sanıyorum ki, bugün ne noktada olduğumuzu, buradan hangi yola doğru istikamet alacağımızı daha iyi anlayabileceğiz” diye konuştu.

"Türkiye, AB için bir zenginlik oluşturacaktır”



Temsilciler ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin hala Türkiye ile iş yapma konusunda istekli olduklarının altını çizen Şimşek, bunun son derece ümit verici olduğunu söyledi. Şimşek, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam anlamıyla katılması, Türkiye’nin daha geniş bir ufka doğru taşıyacaktır. Birbirimize ihtiyacımız var. Biz Avrupa Birliği’ni değişimin itici gücü olarak görüyoruz. Reformlar da AB ile birlikte zaten başladı. Bunun için de müteşekkiriz” şeklinde konuştu.Reformlar konusunda, çok kolaylıkla halledilecek konuların olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Türkiye sizin için bir zenginlik olacaktır. Sizin için olumsuz bir faktör olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bir başarı hikayesi aramaya devam edeceğiz. Güçlü işbirliğimizi sürdüreceğiz. Ve hükümetim hukukun üstünlüğünü ve demokrasi standartlarını güçlendirmeye, temel özgürlükleri güçlendirme konusunda taahhütlerini sürdürmektedir” dedi.