Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Siirt merkezli 23 ilde FETÖ/PDY Terör Örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, 15 astsubay ve 6 uzman jandarma olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 askerin yakalanması için de çalışmalar başlatıldı.
Şüpheliler yapılacak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 24 şüpheli gözaltına alındı
08.12.2017 - 21:48 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen soruşturmada subay ve ast subay 24 kişi gözaltına alındı.
Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Siirt merkezli 23 ilde FETÖ/PDY Terör Örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, 15 astsubay ve 6 uzman jandarma olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 askerin yakalanması için de çalışmalar başlatıldı.
Etiketler : Siirt,FETÖ soruşturması,Fetullahçı Terör Örgütü,
525843 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525843.aspx
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