Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Siirt merkezli 23 ilde FETÖ/PDY Terör Örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, 15 astsubay ve 6 uzman jandarma olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 askerin yakalanması için de çalışmalar başlatıldı.

Şüpheliler yapılacak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.