Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerinden yaklaşık 500 polisin katılımıyla Altındağ ilçesindeki eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ve bin 249 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, bazı suçlardan arandığı tespit edilen 4 kişiyi yakaladı.

Öte yandan, uygulama kapsamında eğlence mekanları denetlenerek 60 kişiye bazı suçlardan 5 bin 499 lira idari para cezası kesildi.