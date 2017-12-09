Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıması Türkiye başta olmak üzere 1,5 milyarlık İslam dünyasını ayağa kaldırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma ve Tel Aviv’deki büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı alması Türkiye başta olmak üzere 1,5 milyarlık İslam dünyasını ayağı kaldırdı. Trump’un provokasyonuna tepki gösteren 81 il, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı Kudüs için tek yürek oldu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzer tüm yurtta sokağa dökülen milyonlar, özgür Filistin için gösteriler düzenleyip, dualar etti. Trabzon, Bayburt, Rize ve Giresun’daki üniversiteler kararı kınadı.



SÜRYANİLERDEN TEPKİ

Trump’ın açıklamasına Mardin’de yaşayan Süryaniler de tepki gösterdi. Süryani Protestan Kilisesi Başpapazı Ender Peker, Kudüs’ün sıradan bir toprak parçası olmadığını belirterek, Kudüs’ün, Yahudiler, Müslümanlar ve Hrıstiyanlar için önemli ve kutsal bir şehir olduğunu söyledi.



BOZDAĞ: SORUMLUSU ABD

Hükûmet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa ve Batı Şeria’da cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede etmesine sert tepki gösterdi. Bozdağ, yaşanan olumsuzlukların birinci dereceden sorumlusunun ABD yönetimi olduğunu belirterek “Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz, kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir. Mescid-i Aksa, Batı Şeria’da yaşananlardan dolayı İsrail’i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail’i aklıselim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz” dedi.



“KAPANMAYAN YARAMIZ: KUDÜS”

Türkiye genelindeki tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Kapanmayan Yaramız: Kudüs” konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede, insanlığı, kadim geleneği ve uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayışın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma gayreti içerisinde olduğu belirtilerek, böylesi fütursuzca girişimlerin, Kudüs ve çevresini huzursuzluk ve çatışma yurdu haline getireceği kaydedildi.



DÜNYA AYAKTA

Afganistan’dan Endonezya’ya, Mısır’dan Pakistan’a dünyanın dört bir yanında da eylemler gerçekleştirildi. Sokaklara dökülen on binlerce insan Kudüs için yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan protestocular, “‘Kahrolsun İsrail’’, ‘’Kahrolsun ABD’’, ‘’Yaşasın İslam’’ sloganları attı.



İSTANBUL AYAKTA

İstanbul Fatih Camii’nde toplanan vatandaşlar, cuma namazı sonrası sloganlar atıp tekbir getirerek Saraçhane Parkı’na yürüdü. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, burada Beyazıt’tan yürüyen kalabalıkla buluştu, İsrail ve ABD’yi protesto etti. AK Parti İl Başkanlığının İstanbul’un 39 ilçesinde düzenlediği protesto mitinglerinde de yüz binler, Filistinlilerin yalnız olmadığını dünyaya haykırdı.