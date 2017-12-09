Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Erol Özkasnak, Çetin Doğan ve Engin Alan gibi isimlerinde bulunduğu 103 sanıklı 28 Şubat davasının 91. duruşması dün görüldü. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan başkanlığındaki heyet de 28 Şubat davasını takip etti. 28 Şubat’ın medya ve sivil ayağı yer almadığı için eksik yargılama olarak değerlendirilen davada, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyordu. Ancak duruşma savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Yerine çıkan nöbetçi savcı Mustafa Gökçe ise esas hakkındaki mütalaanın açıklanması için ek süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 21 Aralık’a erteledi. Davayı takip eden AK Parti milletvekili Ravza Kavakçı Kan, mahkemenin en kısa sürede neticelenmesini beklediğini söyledi. Kan, “O dönemin askeri faillerinin, Batı Çalışma Grubu üyelerinin hak ettikleri cezayı alacakları günü, adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.