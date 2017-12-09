Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail KAPAN / GÜMÜLCİNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık meselesinin çözümüyle birlikte Türkiye ile Yunanistan’ı birbirine daha da yakınlaşacağını söyledi. Başkent Atina’daki resmi temaslarının ardından Gümülcine’de Türklere seslenen Erdoğan, “Rum kökenli vatandaşlarımızın taleplerini, onlarla diyalog içinde karşılamak için biz çok önemli adımlar attık. Hayat kalitelerini artırmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Benzer yaklaşımları Yunanistan’dan beklemenin de hakkımız olduğuna inanıyoruz” dedi.



AB STANDARDINI İSTEMEK HAKKINIZ



Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İyi birer Yunanistan vatandaşı olarak sizler, kendinizle birlikte bu ülke için de çalışıyorsunuz. Bunun karşılığında da Lozan’daki hükümlere ve AB standartlarına uygun davranış beklemek hakkınızdır. Bunları açıkça konuşmam lazım. Zaten televizyonlarda izlemişsinizdir. En büyük sorunlardan birisi malum, buradaki baş müftülük sorunudur, din adamları sorunudur. Ve burada atanmış müftü ile işi götürmek isteme anlayışı var. Bunun Lozan’da yeri yok. Tam aksine seçilmiş müftünün yeri var. Nitekim biz seçilmiş din adamını kendi ülkemizde uyguluyoruz. Peki burada niçin bizim baş müftümüzü, bizim din görevlilerimiz seçmesin? Niçin burada hala atama kararlılığını gösteriyorsunuz? Bu yanlış bir şey, bunun Lozan’da yeri yok.

Birçok şeyler var ki tarih oldu, biz şimdi geleceğe bakalım. Endişeyle birbirimize bakmamızın anlamı yok. Bunları kaldıralım ve birbirimize güvenle bakalım.



EMANETİ KORUYORUZ



Bizim bir defa Türkler olarak Türk bayrağımız var ayrı bir konu. Ama burada asimilasyon değil entegrasyon noktasında bizim Yunanistan bayrağını bir kenara koymamız mümkün değil. Bizim isteğimiz şudur. Yunanistan devleti benim soydaşlarımdan asimile olmasını istememeli. Çünkü biz hiçbir farklı etnik unsurdan bunu istemedik ve istemeyiz. En büyük haksızlık adaletsizlik o olur.



Lozan anlaşması her iki ülkede yaşayan azınlıkları ülkemize ve Yunanistan’a emanet etmiştir. Bu emanetleri gözümüz gibi korumalıyız. Biz sorumluluğumuzun farkındayız, Yunanistan’ın da farkında olduğunu düşünüyoruz.”



Şu anda Yunanistan Parlamentosunda 4 Türk milletvekili bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, “Şimdi bu 4 milletvekilimizin parlamentoda sizlerin meselelerini dile getirmesi lazım. Ben dün bazı problemleri dile getirdim, belki izlemişsinizdir, dinlemişsinizdir” diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümülcine’deki Celâl Bayar Lisesini ziyaret etti, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk yurdu Gümülcine’de coşkuyla karşılandı.