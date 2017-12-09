Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Sözcan BRÜKSEL - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, meseleyi incelemesi için görevlendirildi. Piri bu konuda 125 sayfalık bir rapor hazırladı. Rapor gurbetçilerimizin yaşadığı problemlerin çözülmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Avrupa Parlamentosunun üst düzey bir yetkilisi de Brüksel’de Türk gazetecilere yaşanan sıkıntıya değerlendirdi. Bulgaristan-Türkiye sınırında gurbetçilerin araçlarının dezenfekte edilmesi, 14 saat kapıda bekletilmeleri gibi uygulamaları “çılgın durum” olarak nitelendiren yetkili “AB’de böyle bir uygulamanın olması kabul edilemez. İnsan haklarına aykırı, sınırda 14 saate varan sürelerde, 40 derece sıcakta, insanlar küçük çocuklarıyla beklemek durumunda kalıyorlar” dedi. Konuyla ilgili 125 sayfalık bir rapor hazırlandığına vurgu yapan yetkili, Bulgaristan’ın dönem başkanlığında sorunun çözümü konusunda bastıracaklarını da anlattı.