Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün hakkında bir de tecavüz suçlaması çıkan Zarrab, Atilla’nın avukatlarından Cathy Fleming’in “Siz hayatınız boyunca birçok yalan söylediniz, değil mi?” sorusu üzerine Zarrab, Türkiye’de kolluk kuvvetlerine, birçok Halk Bankası personeline, Hakan Atilla’ya ve Amerika’da FBI’ya yalan söylediğini açıkladı. Zarrab, kendini kurtarmak için dün de “Cezaevindeyken birisinin kendisini öldürmek üzere talimat aldığını ve o kişinin kendisine bıçak çektiğini” ileri sürdü.



Dava sırasında Türkiye’de başkaları için fuhuş temin ettiğini doğrulayan Zarrab’a, Manhattan’da beraber kaldığı hücre arkadaşı tarafından “Zarrab’ın kendisine iki kez tecavüz etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla” dava açılmıştı.



Zarrab, İran’la alakalı olarak başvurduğu Türkiye’deki bazı bankalara ve İran’a gerçekte gitmeyen mallar hakkında Hakan Atilla’ya da yalan söylediğini itiraf etti.

Zarrab, çapraz sorgusunda “Telefon görüşmemde, yalan söylemenin ABD’de hapisten çıkmanın en hızlı yolu olduğunu söyledim” diyerek iddiaları kabul etmişti.