Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Esnaf, ev hanımı ve öğrencilerden oluşan zanlılar emniyete götürüldü.
Çorum'daki FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
09.12.2017 - 10:04 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler : çorum,fetö,gözaltı,haberler,
525957 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525957.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER