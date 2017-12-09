Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Esnaf, ev hanımı ve öğrencilerden oluşan zanlılar emniyete götürüldü.