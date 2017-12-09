Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Başkent EDAŞ'ın bağıtım bölgesindeki 7 ilde sert hava koşullarında ihtiyaç duyulacak malzemelerin tedarik edildiği ifade edildi.



Bu illerde hat ve trafo, olası kesintiler için alınan mobil jeneratörlerin bakımlarının yapıldığı belirtilen açıklamada, yoğun kar yağan yerlere ulaşım için özel kar aracı temin edildiği ve kriz koordinasyon merkez noktalarının belirlendiği kaydedildi.



Açıklamada, 7 milyondan fazla kişiye hizmet verilen bölgede kış döneminde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve kesintisiz elektrik hizmeti verebilmek için seferberlik ilan edildiği vurgulanırken, saha ekiplerinin olası arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmaları yürüteceği aktarıldı.