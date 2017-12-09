Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli Antalya'da Belediye Başkanları toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başlıkları;

Tam kırk sekiz yıldır milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Olduğuyla yetinen bir toplum bir adım ileri gidemez. Tarihimize inanıyor ve güveniyoruz. Milliyetçi Harekat Partisi'ne bağlı belediyeler azim ve inançla çalışıyor.

İnsanımıza mazeretsiz hizmet boynumuzun borcudur. Belediyeler hayatın içindedir öyle de olmak zorundadır.



