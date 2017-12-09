Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı unvanını alacak İstanbul Yeni Havalimanının bagaj sisteminde sona gelindi. Taksim -Tuzla arası mesafeye denk gelen 42 kilometre uzunluğa sahip bagaj sisteminde son konveyörün montajı yapılarak açılışa hazır hale getirildi. Sistem saatte 30 bin bagajı işleme kapasitesine sahip olacak.İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşaat çalışmaları son hızla devam ederken her geçen gün havalimanını oluşturan ana ekipmanlar da hazır hale geliyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılacak teknolojilerle yolcuların bavul bekleme süreleri azalacak. Proje için özel üretilen ve 24 ayda tamamlanan tasarım, üretim, nakliye ve montajı yapılarak hizmete hazır hale gelen bagaj sistemi dünyada montajı bu hızda tamamlanan ilk sistem olma özelliğine sahip.

"BU KADAR HIZLI TAMAMLANMASI BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Yeni Havalimanı'nın bagaj sistemine ilişkin DHA'ya açıklama yapan İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, bagaj sisteminin havalimanlarında kritik yeri olduğunu söyledi. Bagaj sisteminin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Akçayoğlu, "Gerçekten çok önemli bir gün. Havalimanı terminalindeki en önemli disiplin bagaj taşıma disiplinidir. Bir havalimanını diğerlerinden ayıran en önemli şey bagaj taşıma sistemidir. Bagaj yolcu için vazgeçilmez. Yolcu koltuğuna rahat bir şekilde oturduğunda valizin de uçağın altında olmasını bekler. İndiğinde ise valizini zamanında, doğru bir şekilde teslim almayı ister. Buradaki sistem akıllı, böyle bir sistemin bu kadar hızlı ve bu büyüklükte yapıldığı dünyada ilk proje olması açısından bizim için gurur kaynağıdır" dedi.