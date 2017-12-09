Öğretmen atamaları, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrolarına başvurulardan aynı bölümlere puan üstünlüğüne göre yapıldı. Bakanlığın internet sitesi üzerinden 534 öğretmen atamasına ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.
Boş kalan kadrolara 534 öğretmen atandı
09.12.2017 - 11:31 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin öğretmen ataması sonrasında herhangi bir nedenle boş kalan kadrolara 534 öğretmen ataması yapıldı.
Etiketler : öğretmen,kadro,haberler,atama,
525982 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525982.aspx
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