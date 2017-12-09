Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "darbe girişimi" olarak kabul edilen 17-25 Aralık operasyonlarının firari eski savcısı Mehmet Yüzgeç'in örgüt mensuplarıyla yaptığı "ByLock" yazışmaları deşifre edildi.

FETÖ mensubu eski firari savcı Yüzgeç'in örgüt mensuplarıyla şifreli haberleşme programı "ByLock" üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldı.

Deşifre edilen yazışmalarda eski savcı Yüzgeç'in "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen kişinin örgüt içi iletişimde kullanılan data hatları konusunda uyarılarda bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu örgüt yöneticisinin, Yüzgeç'in olduğu gruba attığı mesajda data hatları temini konusunda yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Bizler öğrenci arkadaşlardan hat almaya çalışıyoruz ancak bu da belli rakamların üstüne çıkmıyor. Bu yüzden sizlerin, uygun akrabalarınız üzerine data hat almanızın hepimizi rahatlatacağını düşünüyoruz. Burada dikkat edilecek husus soy ismin farklı olması. Mesala kayınpeder, kayınvalide, baldız veya soy ismi farklı olan akrabalarınız üzerine alınacak data hatları kullanışlı olacaktır. Daha da güzeli 3. dereceden akrabalar üzerine olanlardır. Bir diğer ayrıntı kontörlü olması gerekiyor, faturalı değil."

Aynı gruptaki "ByLock" yazışmalarında paylaşılan "Hakemli dergilerde makale imkanı" konulu mesajda, örgüt mensuplarının akademik dergilerde makale yayınlamaları için yapmaları gerekenler şöyle anlatıldı:

"Kıymetli abiler, 6 ayda bir ulusal olarak yayımlanan ve ULAKBİM'de taranan 29 hukuk dergisinden birisi olan Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisinin 2016 Haziran sayısı armağan olarak çıkarılacak. Özellikle doçentlik için çalışan abiler için aranan şartlardan olan ULAKBİM'de taranma şartı dergide mevcuttur. Makalesini yayımlatmak isteyen abilerin nisan ayı sonuna kadar mahkemenin internet sitesinde belirtilen kriterlere uygun olarak makalelerini göndermesi gerekir. Gönderen abiler bize de bilgi verirse iyi olur."

"ByLock" mesajlarında Yüzgeç'in Ağustos 2015'te firar ettikten sonra Türkiye'de bulunan örgüt mensuplarıyla motivasyon içerikli yazışmalar yaptığı da belirlendi.

Yazışmalarda geçen "Gerçek yiğitlik" başlıklı iletide, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklananları motive etmek için "Eli kelepçeli bacılarımızın dereceleri Meryem validemizin, Hatice ve Ayşe analarımızın seviyesine yükseliyor. Gönül erleri istikameti hiç bozmamalı, öfkelerinizi yutmalı şiddetlerini hiddetlerini içerilerinde boğmalı. Böyle bir mağlubiyet aslında galibiyet sayılır. Çok önceden hizmete karşı içlerinde derin bir nefret varmış. Üstad, telattuf edin göze gelmeyin diyor." ifadeleri dikkati çekti.

Hazreti Hamza'nın ordusu FETÖ'cüleri koruyormuş



Yüzgeç'in mesajlarında, FETÖ'nün kapatılan Kimse Yok Mu Derneği adına kurban bağışı toplayabilmek ve örgütten kopuşları engellemek için "Hazreti Hamza'nın ordusunun kendilerini koruduğu"na dair bir örgüt üyesinin kaleme aldığı yazı da "ByLock" yazışmalarına şu şekilde yansıdı:

"Hizmetimizin ne kadar kutsi ne kadar büyük olduğunu gösteren şu hatırayı sizlerle paylaşıyorum. Abimiz diyor ki 2008 ya da 2009 yılıydı. Kimse Yok Mu Derneği vasıtasıyla Şemdinli'de kurban eti dağıtıyorduk. PKK bizi tehdit ediyor ama ciddi engellemeleri de olmuyordu. Şemdinli'deki yurdumuzda 150'ye yakın dağıtılacak pay var ama PKK'lılar sürekli yurdun etrafında ve bir hareketlilik olursa vuracaklar. Bayramın ikinci ya da üçüncü günü çaresiz bekliyoruz. Etler bozulacak nasıl dağıtacağız diye çaresiz bekleyiş içerisindeyiz. O akşam içeriye tanımadığımız bir amca girdi. 'Haydi evlatlar kalkın malzemeleriniz hazırsa dağıtalım ne bekliyoruz?' dedi. Biz de arkadaşlarla etlerimizi aldık amcanın arkasına takıldık. Amca bir ara 'korkmayın evlatlar kimse size zarar veremez. Sizi kim koruyor biliyor musunuz? Şöyle arkanıza dönün bir bakın' dedi. 'Hz. Hamza sizi ordusuyla birlikte koruyor. Siz hizmetinize bakın.' Abimiz diyor ki, 'Arkaya dönüp baktık ki gerçekten sayamayacağımız kadar beyaz elbiseli ve beyaz atlar bizimle birlikte geliyorlardı. Hz. Hamza ordusuyla birlikte bizleri koruyordu.' O gece de bugün de aynı. Dün PKK, bugün bunlar. Hizmetlerimizde koşturalım geri durmayalım."

"Çok güzel günler yakın"



Yüzgeç'in örgüt mensubu hakim ve savcılarla olan kriptolu yazışmaları da deşifre edildi. Buna göre, Yüzgeç'in eski hakim Erdal Kılıç'a 1 Şubat 2016' da gönderdiği darbe iması içeren "ByLock" mesajında, "Bu dünyada da çok güzel günler yakın" şeklindeki ifadeleri dikkati çekti.