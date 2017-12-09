Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ile görüşmek üzere Tahran'a geldi. Soylu ve beraberindeki heyeti, Mihrabad Havaalanı'nda İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari, Güvenlik İşleri Genel Müdürü Mensur İsavend ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin karşıladı. Bakan Soylu'ya Tahran ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik ediyor.