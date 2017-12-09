Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, belediyeler konusunda düğmeye bastı. Bakanlık, tespit edilen belediyelere iş ve işlemlerin incelenmesi için müfettiş gönderdi.

BAKAN ONAY VERDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu'nda görevli müfettişlerden oluşturulan müfettiş grupları, tespit edilen belediyelerin bulunduğu kentlere giderek hafta başında özel teftişe başladı.

6 BELEDİYE DAHA



İçişleri Bakanlığı tarafından iş ve işlemlerinin müfettişlerce mercek altına alınan 6 belediye arasında; İstanbul'daki Beşiktaş, Şişli Belediyeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor. Milliyet'in haberinde rakam verilse de sadece bu 3 belediyenin adı geçiyor.

HİZMET ALIMLARI



Müfettişlerin, belediyelerin hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri de incelendiği bildirildi.

RAPORLAR HAZIRLANACAK



Müfettişler, özel teftiş sonrasında hazırlayacakları raporlarında suç unsuru bulmamaları adli yargılama için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

ATAŞEHİR İLE BAŞLADI



CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. (Milliyet)