Kudüs'te yarım asırdır devam eden İsrail işgali, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla perçinlendi. Sadece Müslümanlar değil, tüm dünya bu konuda ortak noktada ve tepkili...

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıyan" kararı Filistin'de Üçüncü İntifada'yı başlattı. Filistin'in tüm bölgelerinde binlerce Müslüman sokağa döküldü. Filistinliler Kudüs'e sahip çıkmak için İsrail'e direnmeye devam ediyorlar.

İsrail askerleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ediyor. Olaylarda, çocuklar bile yaka paça, orantısız güç kullanılarak gözaltına alınıyor.

HELAL SANA ÇOCUK



Dünya Filistin'deki tüm gelişmeleri an be an takip ederken, İsrail askerlerinin El-Halil'deki bir görüntüsü sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.



Batı Şeria'daki olaylar sırasında bir çocuk, 20 İsrail askeri tarafından gözaltına alındı. İsrail askerlerinin zulmüne rağmen dik duruşunu bozmayan Filistinli çocuk, Kudüs direnişinin simgesi oldu.





İsrail'in tek bir fotoğrafla dünyaya rezil olduğu görselde, 22 İsrail askeri, gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu gözleri bağlı bir halde götürüyor. Tüm İsrail askerlerinin panik ve teyakkuz halinde olduğu fotoğrafta, Filistinli çocuğun dik duruşu ise dikkatlerden kaçmadı.