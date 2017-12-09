Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Projeleri sergilenen ve değerlendirmeler sonucun da ilk 3'e giren yerli ve yabancı girişimcileri tebrik ediyorum. Projelerin en kısa ve etkili şekilde anlatarak dereceye girenleri tebrik ediyorum.

Dolu dolu bir haftayı geride bırakan etkinliğimizin önümüzdeki yıllarda daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Hedeflere ulaşmak için kamunun destekleri yanı sıra girişim sermayesi fonunu da hayata geçirmeliyiz. Basiretli iş adamlarımızı tecrübelerini genç iş adamlarına ve girişimcilere aktararak destek vermelidir.

Dünya da 2008 de 4700 civarında bulunan özel sermaye fonu sayısı bugün 7 binin üzerine çıktı. Başarılı fon yöneticilerine ihtiyacımız var.

Son dönemde hız kazanan ülkemizin ekonomisine olumsuz algı oluşturmak isteyenlere dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizin küresel ekonomiye sahip olduğunu burada iş yapan herkes gayet iyi biliyor.

Ne zaman bu millet ayağa kalksa hakkımızda hemen algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bugün ABD ve Avrupa basınında bu yapılıyor. Bu da gösteriyor ki biz millet olarak doğru yoldayız.