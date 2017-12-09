Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Akçakoca ilçe teşkilatında 3 adayın yarışacağı kongre, öğretmen evi salonunda gerçekleşti. Kongreye protokol üyelerinin yanı sıra, partililer katıldı.

İSTİKLAL MARŞI OKUMAYI UNUTTULAR



Divan oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun bir dakikanın üzerine çıkmasının ardından, İstiklal Marşının çalınamaması üzerine sahneye yerel gazeteci Özdal Alas çıktı.





GAZETECİ ALKIŞ ALDI



Boynunda fotoğraf makinesi ile İstiklal Marşını salondaki partililere okutan Alas, alkış aldı.

Yerel Gazeteci Özdal Alas, emekli öğretmen olduğunu ve yaklaşık 7 yıldır yerel gazete çıkardığını ifade etti.