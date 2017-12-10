Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice ilçesine bağlı olan Dibekköy, Yolçatı, Çağdaş, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Tepe, Budak, Dallıca, Kutlu, Oyuklu, Türeli köyleri ve Sınır, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çanak, Alataş, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Kerpiçören, Göçer, Çaylarbaşı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan Boyunlu köyü ve Varlık mezrası, Silvan ilçesine bağlı olan Dolaplıdere köyü ve Alakuşak, Üçdirek, Ergeçiti, Erkenciler mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan Koçbaba, Ormankaya, Çitlibahçe köyleri, Şahgeldi ve Güzdamı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan Taşköprü, Temren, Bayırköy, Demirli, Çukurça köyleri ve Kuyucak, Mevik, Aşağıpolat, Yukarıpolat, Keçiveren, Zümrütlü mezralarında 8 Aralık 2017 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 10 Aralık 2017 Pazar günü saat 08.00 itibariyle kaldırılmıştır” denildi.