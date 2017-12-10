Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Burdur Merkez İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, Burdur'a her geldiğinde mutluluk duyduğunu, 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazandıktan sonra daha da iyi hizmetler vereceklerini söyledi.2019'daki seçimlerde Burdur AK Parti teşkilatlarının birlikte çalışarak başarılı olacağını dile getiren Bakan Eroğlu, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimde de Burdur'un bir kahramanlık destanı yazdığını vurguladı.

"Kudüs mukaddes bir yer"



ABD Başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak için bir adım attığını ifade eden Eroğlu, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü Kudüs bizim gözbebeğimiz. Müslümanların ilk kıblesi. Dolayısıyla mukaddes bir yer. Hatta oranın mukaddes bir yer olduğu ayetlerimizle de tescil edilmiştir. Buraya her Müslüman'ın sahip çıkması, önemli bir husustur." şeklinde konuştu.Eroğlu, konuşması sırasında partililerin "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları atması üzerine, "Rabbim bize o günleri göstermeyi nasip etsin." dedi.

Kudüs konusundaki tepkisini "ABD'nin bu kararını kabul etmiyoruz. Esasen BM kararına aykırıdır." sözleriyle sürdüren Eroğlu, "Bütün Müslümanların hedefi Türkiye. Çünkü bu gönül coğrafyasının son kalesi Türkiye'dir. Herkes bu kaleyi düşürmek istiyor ama Allah'ın izniyle onların ne hesapları varsa Cenab-ı Allah hepsini bozacak ilelebet bu vatan bizim kalacaktır." ifadesini kullandı.

"Muazzam yatırımlar yapan bir hükümet var"



AK Parti'nin Türkiye'nin bağrından çıkan, millete hizmet için kurulan bir parti olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, kalbi vatan ve millet için atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok güzel işler başardıklarını söyledi.Eroğlu, paradan 6 sıfır attıklarını, IMF'ye borçları bitirdiklerinin altını çizerek, "İstikrarlı bir şekilde muazzam yatırımlar yapan bir hükümet var. Bunu teşkilatlarımıza borçluyuz." dedi. Yaptıkları yatırımların muhalefetin hayallerinden bile fazla olduğunun altını çizen Eroğlu, gelecek nesillere çok daha güçlü bir ülke bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

2019 seçimleri tarihteki en önemli seçimlerdir"



"2019 seçimleri tarihteki en önemli seçimlerdir." ifadesini kullanan Bakan Eroğlu, eskiden yüzde 33-35 oy ile iktidar olunurken, değişen sistemle bu oy oranı ile iktidar olunamadığını anlattı.Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin çıtayı çok yükselttiğini vurgulayarak, "Yüzde 50+1 ile ancak iktidar olunabiliyor. Bu yüzden AK Parti zaten 80 milyonu kucaklayan bir partidir. Milletin gönlünü almak esastır. O yüzden herkesi kucaklayacağız. Zaten bu bizim kültürümüzde var." diye konuştu.