ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparotti ve Merkez Kuvvetler Komutanı Lloyd Austin, yarın Ankara'ya geliyor.ABD'li komutanların, Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşeceği belirtildi.
ABD'li komutanlardan kritik ziyaret
10.12.2017 - 16:57 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin merkez ve Avrupa kuvvetler komutanları yarın Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.
Etiketler : ABD'nin merkez ve Avrupa kuvvetler komutanları,ankara,
526269 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/526269.aspx
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