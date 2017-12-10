Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan firari eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Antalya'ya getirildi.

Sahte kimlik kullandığı belirlenen ve üzerinde çok sayıda cep telefonu hattı ele geçirilen Özdemir, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TANINMAMAK İÇİN SAKAL BIRAKTI, SAÇINI BOYATTI

Tanınmamak için sakal bırakan ve saçını boyatan Özdemir, sorgulanmak üzere Antalya’ya getirildi. İki hafta süren sorgunun ardından Özdemir, bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Antalya Adliyesi’ne götürüldü.